У Німеччині затримали росіянина з вибухівкою

У Німеччині затримано громадянина Росії Магомеда-Алі С., який збирався здійснити теракт з вибухівкою.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Німеччини.

У прокуратурі стверджують, що в квартирі підозрюваного проведено обшук, а вже завтра, 23 серпня, в суді буде розглянуто питання про його арешт.

Відомо, що росіянин звинувачується в підготовці до насильства. Разом з людиною на ім’я Клемент Б. він збирався влаштувати вибух у невстановленому місці.

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У своїй квартирі злочинці зберігали вибухову речовину триацетон трипероксид. Плани зловмисників перервала поліція.

Також у повідомленні додають, що ще у 2016 році чоловіки розділилися, побоюючись обшуку. У 2017 році Клемента Б, який переїхав до Франції, також затримали вже з іншим спільником по підготовці теракту.

Раніше в СБУ розповіли, як їм вдалося запобігти теракту в Хмельницькій області, який планували здійснити спецслужби Росії через завербовану українку.