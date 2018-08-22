PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / У Німеччині затримали росіянина з вибухівкою/

У Німеччині затримали росіянина з вибухівкою

У Німеччині затримано громадянина Росії Магомеда-Алі С., який збирався здійснити теракт з вибухівкою.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Німеччини.

У прокуратурі стверджують, що в квартирі підозрюваного проведено обшук, а вже завтра, 23 серпня, в суді буде розглянуто питання про його арешт.

Відомо, що росіянин звинувачується в підготовці до насильства. Разом з людиною на ім’я Клемент Б. він збирався влаштувати вибух у невстановленому місці.

Читайте: 5 правил: що робити, якщо стався теракт

У своїй квартирі злочинці зберігали вибухову речовину триацетон трипероксид. Плани зловмисників перервала поліція.

Також у повідомленні додають, що ще у 2016 році чоловіки розділилися, побоюючись обшуку. У 2017 році Клемента Б, який переїхав до Франції, також затримали вже з іншим спільником по підготовці теракту.

Раніше в СБУ розповіли, як їм вдалося запобігти теракту в Хмельницькій області, який планували здійснити спецслужби Росії через завербовану українку.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель
У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор – 27 постраждалих
У Німеччині дозволили нацистську символіку – причина
Ґвалтували та знімали на відео: у Німеччині подружжя продавало секс із сином
У Німеччині двоє пенсіонерів втекли з будинку престарілих на фестиваль хеві-металу
Перевищив швидкість: у Німеччині радар зняв голого велосипедиста (18+)
Зустріч Меркель і Лаврова: торкнулися теми Донбасу
нападение в германии
У Німеччині чоловік напав з ножем на пасажирів автобуса – 14 поранених
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка