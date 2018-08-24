Нові санкції США проти Росії – дата

27 серпня США мають намір ввести нові санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням екс-ГРУшника Скрипаля і його дочки у Великій Британії.

Про це пише Reuters.

22 серпня повинен був початися перший етап нових американських санкцій проти Росії, але введення в дію відклали до 27 серпня.

Нові санкції покликані обмежити доступ Росії до “чутливих товарів”, які контролюються національної безпеки США. На першому етапі санкції будуть стосуватися заборони на експорт технологій, які можуть бути використані у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії. Американські ЗМІ раніше повідомляли, що під заборону можуть потрапити газові турбіни, електронне обладнання, яке застосовується в промисловості.

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Другий етап санкцій буде введено, якщо Росія не виконає вимоги, пов’язані з припиненням використання хімічної зброї.

На тлі оголошення про підготовку санкцій курс долара на відкритті торгів Мосбиржи перевищив 66 рублів вперше з листопада 2016 року. У той же час, Москва може заборонити більшого числа американських політиків в’їзд в Росію в рамках відповіді на новий раунд американських санкцій.