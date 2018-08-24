Ryanair вводить обмеження на провезення ручної поклажі

Ірландська авіакомпанія Ryanair введе обмеження на провезення ручної поклажі з 1 вересня.

Про це повідомляє The Guardian.

Нововведення набудуть чинності для замовлень, здійснених з 1 вересня 2018 року, і передбачають, що пасажири, які не оплатили послугу пріоритетної посадки, зможуть перевозити безкоштовно лише один невеликий предмет ручної поклажі.

Габарити цього предмета, який можна брати в салон літака, будуть збільшені з 35х20х20 см до 40х20х25 см. При цьому нові контрольні рамки в аеропортах будуть розраховані з запасом на предмети з габаритами до 42х20х30 см.

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Після введення нових правил пасажири, які захочуть взяти з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг, зможуть це зробити, оплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро або багажний збір 8 євро під час бронювання квитка.

У разі, якщо збори сплачуються після покупки квитка, їх розмір збільшується до 8 і 10 євро відповідно. У першому випадку пасажир зможе взяти великий предмет ручної поклажі в салон літака, у другому — валізу необхідно буде здати на стійці реєстрації.

До речі, в червні угорський лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовно брати з собою ручну поклажу в салон літака. Для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.