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Набрали чинності нові санкції США проти РФ

Санкції США проти Росії, введені після отруєння екс-ГРУшника Скрипаля і його дочки у Великій Британії, набирають чинності сьогодні, 27 серпня.

Про це повідомляє Daily Times.

В цілому санкції США стосуються іноземної допомоги, продажу зброї, фінансування продажу зброї, відмови в кредитуванні, експорту товарів, що стосуються національної безпеки, в Росію.

Санкції охоплюють 5 пунктів:

1. Припинення допомоги Росії, за винятком термінової гуманітарної допомоги, харчування, сільськогосподарських товарів або продуктів (згідно із Законом про іноземну допомогу від 1961 року).

2. Припинення продажів в Росію зброї будь-яких оборонних товарів і оборонних послуг або проектно-конструкторських послуг; припинення продажу ліцензій на експорт до Росії будь-яких предметів, що входять у список боєприпасів США (згідно із Законом про експортний контроль).

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3. Зупинення всього військового фінансування для Росії (згідно із Законом про експортний контроль зброї).

4. Відмова у наданні Росії будь-яких кредитів, кредитних гарантій або іншої фінансової допомоги будь-яким департаментом, агентством або урядовою організацією Сполучених Штатів, зокрема Експортно-імпортному банком Сполучених Штатів.

5. Заборона на експорт в Росію будь-яких товарів або технологій з санкційного списку.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня повинен був початися перший етап нових американських санкцій проти Росії, але введення в дію відклали до 27 серпня.

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