Нова пропозиція Uber – велосипеди та самокати

Компанія Uber планує пропонувати клієнтам використовувати не тільки автомобілі, але і електросамокати і велосипеди для коротких поїздок у великих містах.

Про це заявив генеральний директор Uber Дару Хосровшахи в інтерв’ю The Financial Times.

Він вважає, що в деяких випадках краще скористатися велосипедом або громадським транспортом для пошуку яких компанія створює нові сервіси.

– Верх неефективності — це коли в годину пік шматок металу, вагою в тонну, везе одну людину якісь 10 кварталів, – заявив Хосровшахи.

Гендиректор визнав, що це може погано позначитися на прибутку компанії, але довго рядкової перспективі це буде компенсовано за рахунок збільшення потоку користувачів.

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Вперше електровелосипеди в додатку Uber з’явилися в січні 2018 року. У квітні компанія викупила сервіс оренди електричних велосипедів Jump Bikes, пропонував свої послуги у Вашингтоні і Сан-Франциско. В результаті був створений проект Uber Bike, який працює у восьми американських містах і скоро повинен з’явитися в Берліні. Крім того, Uber також співпрацює з компанією Lime, яка здає в оренду скутери та електросамокати в 46 містах. А навесні у клієнтів Uber з’явилася можливість купувати квитки на потяги, автобуси і пороми завдяки співпраці з сервісом Masabi.

При цьому в компанії запевняють, що її плани ніяк не вдарять по заробітку співпрацюють з нею водіїв, так як їх маршрути стануть довшими, і вони зможуть заробляти більше.

До речі, Uber розробляє систему з штучним інтелектом, яка зможе розпізнати, чи твереза людина, яка замовляє таксі.