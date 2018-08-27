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Похорон Джона Маккейна: названа дата

Американського сенатора Джона Маккейна поховають 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі, яку він закінчив у 1958 році.

смерть джона маккейна

Про це повідомляється на офіційному сайті сенатора.

31 серпня труну з тілом Маккейна виставлять у центральній ротонді Капітолію. Наступного дня у Кафедральному соборі Вашингтона відбудеться національна меморіальна служба.

Читайте: Україна дасть Європі найкраще: 20 головних цитат Маккейна

Захід буде закритий для публіки і преси.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Фото: dreamstime.

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