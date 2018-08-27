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Помер драматург Ніл Саймон

Американський драматург Ніл Саймон помер у віці 91 року в Нью-Йорку (США).

умер нил саймон

Про це повідомляє BBC.

Причиною смерті драматурга стало ускладнення від пневмонії.

– Його ім’я було синонімом комедії Бродвею і комерційного успіху в театрі протягом десятиліть, – йдеться в повідомленні.

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Саймон був плідним автором, створюючи мінімум одну п’єсу на рік.

Він отримав безліч нагород. Зокрема, у 1991 році він отримав Пулітцерівську премію за драму Загубившись в Йонкерсі, також премії Тоні і Золотий глобус.

Нагадаємо, 12 серпня помер британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол. Йому було 85 років.

Фото: Los Angeles Times.

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