PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Трамп заборонив Білому дому називати Маккейна героєм – The Washington Post/

Трамп заборонив Білому дому називати Маккейна героєм – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп заборонив Білому дому публікувати офіційну заяву про смерть сенатора Джона Маккейна, в якому хотіли охарактеризувати його як героя.

Про це повідомляє The Washington Post.

– Трамп сказав прес-секретареві Білого дому Сарі Сандерс та керівнику апарату Джона Келлі, що волів би виступити, не кажучи хороших слів про Маккейна, – йдеться в повідомленні.

В результаті заяву і зовсім не було випущено, а Трамп лише розмістив твіт про смерть Маккейна.

Читайте: Україна дасть Європі найкраще: 20 головних цитат Маккейна

– Мої найглибші співчуття і повагу сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами! – написав Трамп у Twitter.

Сандерс відмовилася коментувати ситуацію. У той же час Марк Корало, колишній представник юридичної команди Трампа і республіканський стратег, розкритикував реакцію Трампа на смерть Маккейна.

Нагадаємо, 25 серпня сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка