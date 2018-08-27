Трамп заборонив Білому дому називати Маккейна героєм – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп заборонив Білому дому публікувати офіційну заяву про смерть сенатора Джона Маккейна, в якому хотіли охарактеризувати його як героя.

Про це повідомляє The Washington Post.

– Трамп сказав прес-секретареві Білого дому Сарі Сандерс та керівнику апарату Джона Келлі, що волів би виступити, не кажучи хороших слів про Маккейна, – йдеться в повідомленні.

В результаті заяву і зовсім не було випущено, а Трамп лише розмістив твіт про смерть Маккейна.

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– Мої найглибші співчуття і повагу сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами! – написав Трамп у Twitter.

Сандерс відмовилася коментувати ситуацію. У той же час Марк Корало, колишній представник юридичної команди Трампа і республіканський стратег, розкритикував реакцію Трампа на смерть Маккейна.

Нагадаємо, 25 серпня сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Фото: dreamstime.