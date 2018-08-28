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Я поважаю Маккейна: Трамп вшанував пам’ять сенатора

Президент США Дональд Трамп заявив, що поважає сенатора Джона Маккейна і не поїде на його похорон.

Про це йдеться в заяві американського глави держави на сайті Білого дому.

– Незважаючи на наші розбіжності з приводу політики, я поважаю сенатора Маккейна за його службу нашій країні, і в його честь я розпорядився приспустити державний прапор до дня його похорону, – сказав Трамп.

Він додав, що попросив віце-президента Майка Пенса виступити на церемонії на честь сенатора Маккейна в Капітолії у цю п’ятницю.

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– На прохання родини Маккейна, я дозволив військове транспортування останків сенатора з Арізони до Вашингтону, округ Колумбія. Його труну везтиме кінь і супроводжуватиме оркестр з почесною вартою під час церемонії прощання в Військово-морській академії Сполучених Штатів. Нарешті, я попросив генерала Джона Келлі, міністра оборони Джеймса Меттіса і посла Джона Болтона представляти мою адміністрацію на церемоніях, – наголошується в заяві.

На сайті Білого дому також опублікований указ, яким Трамп розпорядився приспустити прапор США на всіх державних установах.

Нагадаємо, вчора в The Washington Post писали, що Трамп заборонив Білому дому публікувати офіційну заяву про смерть сенатора Джона Маккейна, в якому хотіли охарактеризувати його як героя.

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