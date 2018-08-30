У селі Нової Зеландії хочуть заборонити котів

У селі Омауї (Нова Зеландія) планують заборонити всіх кішок. Причиною стало вимирання деяких видів тварин через полювання на них.

Про це повідомляє BBC.

– Згідно з ініціативою, запропоновано. Environment Southland, власники кішок в Омауї будуть змушені зареєструвати своїх кішок. Після їх смерті власникам не дозволяється заводити нового вихованця, – йдеться в повідомленні.

Місцеві чиновники вважають заходи виправданими, тому що “коти несуть відповідальність за загибель мільярдів птахів і ссавців кожного року”.

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Згідно з ініціативою, кожен, хто не дотримується правил, отримає повідомлення, перш ніж влада “сама прибере” домашніх тварин.

За оцінками, щорічно в США кішки вбивають до 4 мільярдів птахів і 22 мільярди ссавців. Також у Великій Британії вчені стверджують, що близько 55 мільйонів птахів щороку гине від лап котів.

До речі, в Японії відкрився готель, в якому дозволяють орендувати собі в номер кота.

Фото: dreamstime.