Браконьєри вбили майже 90 слонів у заповіднику дикої природи

87 слонів були знайдені мертвими в знаменитому заповіднику дикої природи в Ботсвані. Майже у всіх були вирвані бивні.

Про це повідомляє BBC.

– Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки, – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.

Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.

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Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.

До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.

Нагадаємо, в липні у Києві в районі озера на Теремках браконьєри отруїли диких качок. До 90% птахів, що мешкали там, загинули.

Фото: Elephants Without Borders.