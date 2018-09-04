PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Браконьєри вбили майже 90 слонів у заповіднику дикої природи/

Браконьєри вбили майже 90 слонів у заповіднику дикої природи

87 слонів були знайдені мертвими в знаменитому заповіднику дикої природи в Ботсвані. Майже у всіх були вирвані бивні.

убийство слонов

Про це повідомляє BBC.

– Я в шоці, я абсолютно здивований. Масштаби браконьєрства по відношенню до слонам на сьогоднішній день є найбільшими з усіх, що я бачив в будь-якій точці Африки, – сказав доктор Майк Чейз з організації Elephants Without Borders.

Лікар додав, що багато з 87 мертвих слонів були вбиті через бивнів всього кілька тижнів тому.

Читайте: Масовий розстріл лебедів: 12 птахів плавали в озері із власної крові

Випадки браконьєрства в країні рідкісні через озброєних і добре керованих підрозділів по боротьбі з браконьєрством.

До речі, в Ботсвані мешкає найбільша кількість слонів у світі.

Нагадаємо, в липні у Києві в районі озера на Теремках браконьєри отруїли диких качок. До 90% птахів, що мешкали там, загинули.

Фото: Elephants Without Borders.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Погоня, таран і абордаж: рибпатруль затримав браконьєрів під Києвом
отравление уток
На озері у Києві отруїли диких качок (18+)
Струс мозку, перелом і забої – наслідки конфлікту лісників з браконьєрами на Херсонщині
Захищено Червоною книгою! Як врятувати зникаючі рослини
Залишилася тільки голова: в Африці леви з’їли браконьєра
Багатодітні та безробітні. Чому браконьєрам байдуже на штрафи
Слониха врятувала дитинча з лап лева
Через жарт туристів у Таїланді слон розтоптав гіда
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка