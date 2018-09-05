Британія наполягає на посиленні санкцій проти Росії

Лондон наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила на виступі в палаті громад, передає РБК.

Вона зазначила, що спроби Росії приховати правду підсилюють винність.

Заява була зроблена на тлі публікації британською поліцією фотографій та імен підозрюваних в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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4 березня Сергія і Юлію Скрипаль отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в англійському місті Солсбері.

10 квітня з лікарні виписали дочку Скрипаля Юлію. Її перевезли у безпечне місце. Самого Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.

Фото: dreamstime.