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Факти / Світ / Світові новини / В готелі Парижа у саудівської принцеси вкрали прикраси на $930 тис./

В готелі Парижа у саудівської принцеси вкрали прикраси на $930 тис.

З кімнати принцеси Саудівської Аравії в готелі Ritz в Парижі грабіжники винесли коштовності вартістю $930 тис.

Про це повідомляє Reuters.

Про крадіжку повідомила сама принцеса, ім’я якої не розкривається.

За інформацією заявниці, коштовності були вкрадені 7 вересня. Джерело повідомило, що слідів проникнення зловмисників не було виявлено.

Читайте: Кім Кардашян: під час пограбування я боялася зґвалтування

Представник Ritz відмовився коментувати цю подію.

Нагадаємо, 3 жовтня у готельний номер Кім Кардашян у Парижі увірвалися грабіжники. Нападники викрали ювелірні прикраси на суму $11 млн.

Фото: dreamstime.

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