Виглядає неушкодженим: зниклий у 2014 році Боїнг знайшли на Google-картах

Літак Боїнг 777 Malaysia Airlines, зниклий через 40 хвилин після зльоту у 2014 році, може перебувати в лісі у Камбоджі. Схожий об’єкт був виявлений на Google-картах.

Про це повідомляє в понеділок, 10 вересня, телеграм-канал Mash.

– Є, правда, багато питань. По-перше, літак виглядає дивно (і судячи з розмірів, він більше зниклого Боїнга на сім метрів). По-друге, цю місцевість вже переглянули кілька років тому з супутників і нічого не знайшли. Та й взагалі, літак виглядає майже неушкодженим, а уявити м’яку посадку в джунглях складно, – йдеться в повідомленні.

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За даними каналу, до місця на карті зараз збираються поїхати фахівці.

– Можливо, вони знайдуть інший зниклий літак. А може – нічого не знайдуть і Google звільнить співробітника-жартівника, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак, який прямував з Куала-Лумпура в Пекін, зник 8 березня 2014 року. На його борту перебували 225 пасажирів і 14 членів екіпажу. Серед пасажирів були двоє українців. Відомо, що кілька пасажирів летіли за викраденими паспортами.