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Бій під Маріуполем. У ворога втрати, зник військовий ООС

Під час бою на Донбасі, на Маріупольському напрямку, окупанти втратили двох бойовиків, ще одного поранено.

Про це повідомляє прес-центр ООС з посиланням на 36-ту окрему бригаду морської піхоти.

– Сьогодні під час короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати – двох знищено та одного поранено, – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що зник військовий ООС, його доля наразі невідома, вживаються заходи щодо розшуку.

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Нагадаємо, за минулу добу бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях Операції об’єднаних сил,  загинув український військовослужбовець, ще четверо поранені.

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