Екстремальний відпочинок: Кирилівка пішла під воду

У курортному селищі Кирилівка Якимівського району Запорізької області, розташованому на Федотовій косі в Азовському морі у результаті сильного шторму були підтоплені низка баз відпочинку.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій вивезли із зони підтоплення у курортному селищі Кирилівка місцевих жителів і витягли з води 11 автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Запорізької області, в Якимівському районі Запорізької області у результаті сильного вітру і підняття рівня води в морі виникли підтоплення на острові Бірючий (що знаходиться у кінці Федотової коси селища Кирилівка).

– 26 травня рятувальники отримали повідомлення, що у районі бази відпочинку Золотий берег застряг автобус і потрібна допомога. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок сильного вітру і підйому води виникло затоплення, і, крім автобуса, потребували допомоги ще більше десятка автомобілів, – повідомили у прес-службі.

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У відомстві зазначили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

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Фото: 0619.com.ua