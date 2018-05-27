PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Екстремальний відпочинок: Кирилівка пішла під воду/

Екстремальний відпочинок: Кирилівка пішла під воду

У курортному селищі Кирилівка Якимівського району Запорізької області, розташованому на Федотовій косі в Азовському морі у результаті сильного шторму були підтоплені низка баз відпочинку.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій вивезли із зони підтоплення у курортному селищі Кирилівка місцевих жителів і витягли з води 11 автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Запорізької області, в Якимівському районі Запорізької області у результаті сильного вітру і підняття рівня води в морі виникли підтоплення на острові Бірючий (що знаходиться у кінці Федотової коси селища Кирилівка).

– 26 травня рятувальники отримали повідомлення, що у районі бази відпочинку Золотий берег застряг автобус і потрібна допомога. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок сильного вітру і підйому води виникло затоплення, і, крім автобуса, потребували допомоги ще більше десятка автомобілів, – повідомили у прес-службі.

Читайте: Пляжний сезон в Україні: які хвороби можна підчепити під час відпочинку

У відомстві зазначили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

До слова, Факти ICTV нагадують, як вести себе під час паводку і зібрати тривожний чемоданчик.

Фото: 0619.com.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка