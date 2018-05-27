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На Донбасі фаза гарячої війни. Волкер вказав на Кремль

Конфлікт на Донбасі перейшов в активну фазу, тобто “гарячу війну”. Відповідальність за це лежить на Росії.

Про це заявив журналістам у Лондоні спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Крим.Реаліі.

– Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня фактично був рекорд за кількістю порушень перемир’я. За підрахунками ОБСЄ – 7 тис. за тиждень, це досить значна кількість, – зазначив дипломат.

При цьому він стурбований тим, що конфлікт на Донбасі “часто зникає з перших шпальт газет”, хоча він повинен вирішуватися терміново.

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– Немає тут ніякої двозначності. Сили (які протистоять Україні – Ред.) знаходяться під прямим командуванням і контролем Росії. І два політичних формування повністю утримуються Російською Федерацією з того часу, як вони були утворені, включаючи фінансування. Отже, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт, – вважає Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Росія запропонувала прихований план щодо розділення України.

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