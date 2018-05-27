На Луганщині загинули двоє СБУшників, ще один – тяжко поранений

На Луганщині у результаті артилерійського обстрілу загинули двоє співробітників Служби безпеки України, ще один – тяжко поранений.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

– Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до операції Об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО “А”, ще один – тяжко поранений.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова, – написала вона.

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Як повідомлялося, вчора, 26 травня, бойовики на Донбасі застосували важке озброєння, загинув український військовослужбовець.