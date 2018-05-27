ООС: бойовики атакували з важкого озброєння, загинув боєць ЗСУ

За минулу добу бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, з них – два із застосуванням важкого озброєння, загинув український військовослужбовець, ще четверо поранені.

– Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь за всією лінією зіткнення, – йдеться у зведенні станом на 7:00 неділі, оприлюдненому на сторінці ООС у Facebook.

Найбільш активні бойові дії тривали у районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка, Широкине.

– Окупанти вдалися до провокаційних дій у районах населених пунктів Кримське і Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл наших позицій з мінометів у районі населеного пункту Кримське наразив на небезпеку мирне населення, – підкреслили у прес-центрі.

– У результаті адекватної відповіді Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілкової бригади противника. Ворог зазнав втрат – 4 загиблих і 5 поранених, – відзначили в ООС.

Читайте: Російський “гумконвой” доставив бойовикам військове обладнання – розвідка

Як зазначається, днями двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, яка виконує завдання на Луганському напрямку, самовільно залишили військову частину. Військова служба правопорядку і правоохоронні органи вживають заходів щодо розшуку зазначених військовослужбовців.

Як повідомлялося, ЗСУ відвоювали у бойовиків стратегічну висоту в “сірій зоні”.