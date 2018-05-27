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Погода в Україні до кінця травня – прогноз синоптика

З понеділка, 28 травня, в Україні температура почне підніматися вгору.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

За її словами, найближчими днями потепліє до +23 +29 градусів.

– Дощів суттєвих не видно. На заході хіба пройдуть періодично та місцями, – пише вона.

Водночас, 31 травня, прогнозує синоптик, ймовірність дощів з грозами збільшиться на заході, півночі та в центральних областях.

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– У столиці одяг на киянах світлішає, тоншає – поступово найближчими днями до +28 градусів. Дощі в столиці можливі 31 травня, – зазначила Діденко.

Раніше синоптики прогнозували значне потепління з 28 травня.

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