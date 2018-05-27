Росію можна знищити без єдиного пострілу – Тука

Росію можна знищити за прикладом СРСР, а саме без єдиного пострілу.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає NewsOne.

– Я покладаюся на підвищення тиску на Росію, посилення санкцій проти Росії, на руйнування економіки Росії. Більше рішучих дій у цьому напрямку. У нас у всіх з вами є чудовий приклад з власного життя. Існувала найбільша імперія у світі (СРСР. – Ред.), яка була знищена таким способом – без єдиного пострілу, – нагадав заступник міністра.

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Він також підкреслив: Радянський Союз був зруйнований “тим самим санкційним способом”. Водночас, були й інші фактори, такі як гонка озброєнь.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявив, що знає, як забезпечити мир та звільнити Україну від агресора у наступні 5 років.