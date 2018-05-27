Волкер проти заміни Суркова

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер негативно сприймає чутки про відсторонення Владислава Суркова з посади уповноваженого президента РФ по Донбасу і парламентера.

Про це він заявив журналістам у Лондоні, передає Крим.Реаліі.

– Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну – Ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не продовжуватиме. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, яка передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його вибере, – сказав він.

Водночас, за його словами, ключовим тут є те, “щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв’язку з президентом Путіним”, оскільки рішення знаходиться в його руках.

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Нещодавно у росЗМІ з’явилася інформація, що помічник Путіна Владислав Сурков може покинути свій пост за підсумками перестановок в адміністрації.