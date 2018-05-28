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Блокування Угорщиною комісії Україна-НАТО – відповідь Столтенберга

Організація Північноатлантичного договору визнає, що Україна є надійним і цінним партнером.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова української парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз.

Вона зазначила, що під час весняної сесії ПА НАТО у Варшаві поставила генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу питання про блокування Угорщиною засідань комісії Україна-НАТО на міністерському та вищому рівнях.

За словами Фріз, генеральний секретар НАТО наголосив, що Україна є дуже важливим та надійним партнером Альянсу, і додав, що він постійно контактує щодо цього питання з президентом України Петром Порошенком та угорським прем‘єр-міністром Віктором Орбаном.

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– Столтенберг підкреслив необхідність знайти рішення в цій проблемі, що гарантувало б як права етнічних меншин на використання рідної мови, так і обов‘язкове знання державної мови усіма громадянами країни. Він зазначив, що такі проблеми вже вирішувалися раніше та висловив сподівання, що ситуація вирішиться найближчим часом, – повідомила Фріз.

Нагадаємо, Угорщина офіційно ініціює перегляд підтримки НАТО України.

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