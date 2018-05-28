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Елтон Джон приїхав до України – причина

Всесвітньо відомий співак, громадський діяч і засновник благодійного фонду, який веде боротьбу зі СНІДом, сер Елтон Джон приїхав в Україну.

Елтон Джон приїхав в Україну на запрошення Фонду Олени Пінчук, повідомляє Укрінформ.

Співак візьме участь в акції День з Елтоном Джоном, метою якої є профілактика і залучення до боротьби зі СНІДом в Україні.

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Акція проходитиме на Арт-заводі Платформа в Києві. Так, сер Елтон проведе зустріч з українськими борцями зі СНІДом та поспілкується з ВІЛ-позитивними людьми.

Також у Києві буде представлено міжнародний арт-проект, створений одним з найвідоміших сучасних художників Ай Вей Веем на прохання Елтона Джона.

Вартість вхідного квитка становитиме 100 грн. А всі зібрані кошти від проданих квитків в цей день будуть спрямовані на реалізацію проекту зі створення інформаційно-освітнього центру для молоді у Києві.

На вас чекають:

  • фотовиставка, присвячена спільній діяльності Фонду Олени Пінчук та СНІД-Фонду Elton John;
  • міжнародний арт-проект, створений художником Ай Вей Веєм на прохання Елтона Джона;
  • інтерактивна програма від Всеукраїнської Мережа ЛЖВ;
  • живе мовлення від радіо Хіт FM з місця подій;
  • зіркова алея на барахолці;
  • інтерактиви від Durex.
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Елтон Джон приїхав до України – причина / 4 фотографии

До речі, цей захід стане продовженням комплексної програми та інформаційної кампанії, спрямованої на профілактику та боротьбу зі СНІДом в Україні, яку Фонд Олени Пінчук вже понад 10 років реалізує в партнерстві з Фондом Елтона Джона та іншими організаціями.

Раніше Факти ICTV писали, що нові ліки від ВІЛ на місяць блокують вірус.

Фото: УкрінформОлена Кисіль, Кураж Базар

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