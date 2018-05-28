Концерти, їжа та спорт: як пройшов День Києва 2018

У День міста столиця мала одразу три приводи для свята – річницю зансування, фінал Ліги чемпіонів та Трійцю. Факти ICTV зібрали інформацію про те, як пройшов 1536-й день народження Києва.

Хоча історія Києва налічує півтори тисячі років, святкувати день народження української столиці почали лише 36 років тому, у 1982 році. Дату святкування – останню неділю травня обрали умовну. З того часу кожного року в столиці цього дня проводять чимало заходів для киян та гостей міста. Цьогоріч свято місту обійшлось у рекордну за останні кілька років суму у 2,5 мільйони гривень. Наступного дня після фіналу Ліги чемпіонів столиця продовжила святкувати. Локації містечка Фестивалю Чемпіонів використали як концертний майданчик. Проте святкували не лише на Хрещатику. В різних частинах міста відбувались сімейні, спортивні, благодійні та, звичайно ж, розважальні заходи.

Концертна частина

Наймасовіше гуляли у центрі столиці, 27 травня тут відбувся концерт. Вісім годин для киян та туристів виступали близько 400 виконавців. Серед них хорові колективи, Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр, Національний академічний оркестр народних інструментів України (НАОНІ). Почули гості також солістів, гурти та DJ-сети. Крім цього, організатори запланували різні перфоманси, флешмоби, шоу маршових барабанів та шоу на цимбалах.

Якщо почути виступи могли усі, хто перебував у центрі Києва, то для того щоб побачити виконавців, треба було зайти у зону спортивного містечка. Туди людей пропускає охорона після перевірки метало детектором і без алкоголю.

На Софіївській площі цього дня танцювали. Тут пройшов фестиваль Folk Ukraine. Учасники танцювали танго, латино, вальс та українські танці. На святі організатори запросили виступити MamaRika і Pianoboy.

Сімейне свято

З нагоди Дня Києва в місті відбулось кілька заходів для гостей різного віку. Сімейне свято Big Family Fest пройшло в суботу на Співочому полі. Прийшовши сюди, відвідувачі могли обрати заняття на свій смак. Тут були дитячі майстер-класи, виставки квітів, кованих предметів, роботетхніки та святкова торгівля. Для дорослих підготували виступ Світлани Фус про правильне харчування. Про сімейні стосунки, виховання дітей та успішне поєднання кар’єри і сімейного життя розповіли Сніжана Єгорова та Дмитро Карпачов. А Леся Микитюк говорила про те, як організувати відпочинок власноруч. Між виступами спікерів для гостей співали виконавці. Своєрідна фішка фестивалю – футбольний турнір, що тривав протягом дня.

Футбольний клуб Арсенал грає сьогодні з усіма бажаючими командами. Будуть потім призи, – говорить організатор Денис Погорєлко.

В неділю у Національному музеї Пирогово пройшов Фестиваль весни. В його рамках відбулись вело змагання та трейловий забіг (на горбистій місцевості) на 5 та 10 кілометрів. Для тих, хто цей день вирішив присвятити видовищам, а не спорту, тут підготували фестиваль повітряних зміїв Змієрія-2018. Також можна було провести час, беручи участь у конкурсах та майстер-класах.

Мистецька частина

Провести День Києва можна було і у супроводі джазової музики. В ботанічному саду ім. Гришка під відкритим небом для відвідувачів музиканти грали з нагоди свята та відкриття літнього сезону Джаз в саду.

Українські дизайнери вирішили поєднати можливість розповісти про себе туристам з інших країн, що приїхали на Лігу Чемпіонів, та киянам, що святкували День міста на Хрещатику. Тут відбувся Ukrainian Design Market. У виставковому форматі себе представили близько сотні вітчизняних брендів. Можна було познайомитись та придбати зі знижкою кераміку, прикраси, гастрономію, предмети декору, а також дизайнерський одяг українських дизайнерів та виробників.

Особливістю цьогорічного Дня Києва стало відкриття 47-й міжнародного кінофестивалю «Молодість». Вперше кінофорум відбувся навесні і на новій локації – Поштовій площі. Загалом захід проходитиме на п’ятьох локаціях (кінотеатри та покази під відкритим небом на Поштовій площі та Трухановому острові) до третього червня.

Гастрономічні заходи

Під гастрономічним знаком День Києва цього річ пройшов в Українському домі. Тут відбувся фестиваль морозива. Вітчизняні виробники з різних міст представили гостям свою продукцію. Крім цього, розважали відвідувачів концертом та святковими розіграшами.

Любителі крафтового пива цього дня могли відвідати Spring Craft Beer Fest 2018. На ВДНГ зібрались три десятки пивоварів з усієї країни. Відвідувачам вони пропонували більше сотні різних сортів пива. Насолодитись хмільним напоєм можна було на одній з чисельних фуд-зон.

Подарунки

Напередодні Дня Києва, відкрився оновлений парк Володимирська гірка. Реконструкція відбулась на верхній частині парку. Тут облаштували садові доріжки, встановили нові ліхтарі, огородження та укріплено схили. Також відтепер в парку є система відеоспостереження та новий ігровий комплекс. В КМДА повідомляють, що наступним в черзі на оновлення є нижнє плато Володимирської гірки.

Свято триває

Традиційні заходи, що відбуваються у День Києва, цьогоріч 27 травня не завершуються. Забіг під каштанами, який зазвичай проходить цього дня, відбудеться 3 червня. Бігова подія, в якій беруть участь тисячі містян, стартуватиме від Михайлівської площі о 9:00. Заплановано п’ять стартів: пробіг у ходунках (для учасників від 9 до 14 місяців) дитячий пробіг (для дітей до 15 років), спортивний пробіг (на результат), пробіг мужніх (для учасників на інвалідних візках) та благодійних пробіг для усіх бажаючих. Його дистанція 4900 метрів. Кошти, виручені від заходу, організатори передадуть на придбання необхідного обладнання та матеріалів Центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України.

Яна Семенюк

Фото: Ukrainian Design Market.