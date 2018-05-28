ООС: ліквідація трьох окупантів і зникнення українського військового

Упродовж минулої доби, 27 травня, інтенсивність бойових дій зменшилася.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російско-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 22 рази, з них 4 рази застосовували важке озброєння. На Горлівському напрямку бойові дії тривали в районах населених пунктів Світлодарськ, Зайцеве та Новгородське. На Донецькому напрямку – поблизу Шахти Бутівки, Красногорівки та Мар’їнки.

Загострення ситуації на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Павлопіль, Водяне та Широкине.

Вчора під час короткого бойового зіткнення поблизу населеного пункту Павлопіль, ворогу нанесено втрат. За уточненими даними трьох окупантів знищено та трьох поранено. Водночас, доля одного військовослужбовця Об’єднаних сил наразі невідома.

Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю.

Раніше Факти ICTV писали, що розвідувальна група 46-го окремого штурмового батальйону Донбас зі складу Об’єднаних сил пізно під час виконання бойового завдання у тилу ворога взяла у полон трьох бойовиків.