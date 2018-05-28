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Не повернувся! Доля морпіха, який зник під Павлополем, не відома

Інформація про те, що військовик повернувся у свою частину, була помилковою.

Оновлено 14.04. Представник прес-центру Операції об’єднаних сил Віктор Шубець спростував свою ж інформацію, що начебто боєць сам повернувся до військової частини.

– Станом на 8:00 була інформація, що військовослужбовець, який зник, знайдений і його життю нічого не загрожує. На жаль, через годину інформація з’явилася інша. На жаль, ми його поки що не знайшли, і його доля нам зараз не відома, – зазначив він, передає 112.ua. 

Про це повідомив представник прес-центру Операції об’єднаних сил Віктор Шубец, передає 112.ua.

Наразі стан здоров’я армійця задовільний, його життю нічого не загрожує.

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– З сьогоднішнього дня військовослужбовець, який під час бою втратив зв’язок зі своїм підрозділом, успішно прибув у розташування. Він сам повернувся, – зазначив Шубець.

Нагадаємо, під час бою на Донбасі, на Маріупольському напрямку, окупанти втратили двох бойовиків, ще одного поранено.

Фото: 36 окрема бригада морської піхоти.

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