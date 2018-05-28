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Суд Москви заочно заарештував Антона Геращенко

Московський суд прийняв рішення заочно заарештувати народного депутата України Антона Геращенко.

Про це Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

– Путінський режим мітить в тих, кого не можна зламати або залякати. Басманний суд Москви ухвалив рішення заочно заарештувати мене за те, що я закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення в Сирії. Заклик фіксувати військові злочини російських військових, Слідчий комітет і суд трактує, як заклики до тероризму з мого боку. Звичайно, все це абсолютна маячня, – написав нардеп.

Парламентарій також зазначив, то що роблять російські військові і найманці в Україні і в Сирії і є ні що інше хто міжнародний державний тероризм.

– Рішення Басманного суду про мій заочний арешт, також як і спробу замаху на мене минулого року, розцінюю, як високу оцінку моєї боротьби за захист інтересів народу України проти російської агресії, – резюмував Геращенко.

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