Україна і Єврокомісія підписали угоду у космічній сфері

Європейська комісія підписала угоду про співпрацю з Державним космічним агентством України.

Про це повідомляє прес-служба державного космічного агентства України на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що мета угоди – поширення переваг програми спостереження і моніторингу Землі Copernicus за межі кордонів ЄС. Документ був підписаний у рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства.

– Українські громадяни, вчені, дослідники та приватний сектор отримають повний, вільний і відкритий доступ до даних сім’ї супутників Copernicus Sentinel, які використовують високошвидкісне з’єднання між хабами даних, – відзначили у Представництві Європейського союзу в Україні.

Програма Copernicus є успішною для спостереження за Землею, яка дає переваги при моніторингу за землею, водою і атмосферою, а також підтримку у прогнозуванні, управлінні і зменшенні негативних наслідків природних катастроф.

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Нагадаємо, NASA запустило ракету Antares, яка частково виготовлена ​​в Україні.