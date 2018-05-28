Вистрілив-забув: як працюватиме ракетний комплекс Javelin

Протитанковий ракетний комплекс Javelin, який Україна отримала від США, працює за принципом “вистрілив-забув”.

Про це повідомляє президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

– Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, – а залишає позицію безпосередньо після пуску, – пише президент.

Але, за словами Порошенко, Javelin – це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.

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Javelin Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, – а залишає позицію безпосередньо після пуску. Але "Джавелін" – це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.#НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, в Україні нещодавно випробували Javelin.