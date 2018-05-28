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Вистрілив-забув: як працюватиме ракетний комплекс Javelin

Протитанковий ракетний комплекс Javelin, який Україна отримала від США, працює за принципом “вистрілив-забув”.

Javelin

Про це повідомляє президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

– Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, – а залишає позицію безпосередньо після пуску, – пише президент.

Але, за словами Порошенко, Javelin – це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.

ЧитайтеЯку зброю Україна хоче отримати від США після Javelin

Javelin

Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, – а залишає позицію безпосередньо після пуску. Але "Джавелін" – це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.#НоваАрмія

Опубліковано Петром Порошенком 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, в Україні нещодавно випробували Javelin.

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