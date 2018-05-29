Бойовики взяли у полон 19-річного бійця ЗСУ

Військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив в полон бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні бригади в Facebook.

– З відкритих джерел інформації стало відомо про місце перебування військовослужбовця нашої частини, який зник 24 травня. Найголовніше – що він живий, але згідно з попередньо отриманою інформацією, знаходиться у ворожому полоні, – наголошується у повідомленні.

– З відео допиту військовослужбовця ЗСУ можна зробити висновок, що людина піддалася важкому психологічного впливу, знаходиться в стресовому стані, говорить плутано, має виснажений вигляд – ймовірно, через тривалу відсутність сну або фізичні тортури, – йдеться в повідомленні прес-служби бригади.

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Той факт, що військовий стверджує про абсолютну відсутність російських військ на території України, також вказує на те, що з 19-річним хлопцем “попрацювали” представники російських спецслужб.

Нагадаємо, 6-ро бійців ЗСУ були поранені на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків минулої доби.