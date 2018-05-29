Бюро військової юстиції захищатиме 400 тисяч військових

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос сподівається, що закон про новий орган ухвалять до осені. Факти ICTV з’ясували, якими повноваженнями хочуть наділити бюро.

Презентував проект військовий прокурор у Харкові під час міжнародної конференції, присвяченої реформуванню військової юстиції в Україні. За його словами, організація має стати основним інструментом захисту військових під час бойових дій.

Наразі їх в Україні налічується 400 тисяч. На відміну від цивільних, вони не мають можливостей захисту власних прав. Тож бюро має забезпечувати представництво і захист в судах тих військових, які через участь у бойових діях, не мають змоги звернутись за наданням правової допомоги. Орган має діяти за аналогією до Національного антикорупційного бюро України.

Розслідування військових злочинів

У листопаді минулого року ця функція відійшла до Державного бюро розслідувань. Однак до цих пір в корпусі триває комплектація. Коли орган розпочне роботу, досі невідомо. За положенням законопроекту про створення бюро, майбутній орган буде самостійно вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань про воєнні та пов’язані з ними злочини.

Тобто військова прокуратура віддає бюро функцію слідства. Передбачається, що відомство розслідуватиме злочини, здійснені в зоні проведення бойових дій, окремі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. До відповідальності органу відноситимуться злочини також проти військовослужбовців.

Контроль у зоні ведення бойових дій

За інформацією військової прокуратури, майбутнє бюро (ДБВЮ) може стати буфером між учасниками миротворчої місії ООН, участь якої в ООС нині обговорюється, та цивільним населенням Донбасу. Крім того, орган повинен сприяти розслідуванню злочинів, як військовими, так і цивільними. Загалом, новий орган виконуватиме функції військової поліції. Під юрисдикцію відомства підпадають армія, Нацгвардія, прикордонники, державні спеціальні служби, правоохоронці з розвідувальними та контррозвідувальними функціями та інші.

Особливості законопроекту

Документ у Раді зареєструвала група депутатів на чолі з Головою Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрієм Кожем’якіним 21 травня. Надати експертну оцінку новому документу зголосились фахівці військової юстиції з Данії, Польщі, Канади, Ізраїлю та інших країн. За словами ініціатора документу Анатолія Матіоса, додаткового фінансування створення бюро військової юстиції не потребує.

Крім того, військова прокуратура виступає і за створення військових судів. Адже, на думку Матіоса, через брак цивільних суддів, ті просто не встигають оперативно опрацьовувати справи військових.

Яна Семенюк

Фото: Військова прокуратура південного гарнізону