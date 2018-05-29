День безпеки дорожнього руху: в Одесі пройдуть велозмагання для дітей

В Одеcі 2 червня, в рамках дня безпеки дорожнього руху, відбудуться велоперегони для дітей.

Організатор змагань – проект Підтримка імплементації угоди про асоціацію та національної транспортної стратегії в Україні, який фінансується ЄС у партнерстві з Асоціацією Вело Діти.

Велозмагання є частиною кампанії Не жени! Врятуй життя дитини!, спрямованої на підвищення обізнаності у сфері безпеки дорожнього руху, організованої за підтримки Верховної Ради.

День безпеки дорожнього руху у суботу, 2 червня, о 09.30 у Парку імені Тараса Шевченка (біля Карантинної стіни).

Діти, які візьмуть участь у змаганнях, отримають спеціальні шоломи, футболки та знаки дорожньої безпеки, які спонукають водіїв поводитися відповідально на дорогах.

Переможці отримають від представництв Євросоюзу та Єврокомісії в Україні цінні подарунки:

1 місце: безлімітні розваги в Аквапарку протягом всього дня для дитини та батьків;

2 місце: професійна фотосесія на транспортну тематику;

3 місце: поїздка на човні вздовж узбережжя Чорного моря.

Читайте: Катання на велосипеді уповільнює старіння – вчені

До слова, у квітні у Чернігівської області водій вантажівки збив насмерть велосипедистку, злетів з моста у річку і теж загинув.

Фото: pixabay.com