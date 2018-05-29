Мер Кличко організував фінал на найвищому рівні – президент УЄФА

Мер Києва Віталій Кличко впорався з організацією фіналів Ліги чемпіонів УЄФА на відмінно, довівши, що столиця України здатна гідно проводити події світового масштабу.

Про це за підсумками футбольного свята заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

Хотів би подякувати Київу і меру Кличко за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів. Не варто забувати, що це – наймасштабніша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора (відео було записано 27 травня. – Ред.), і в попередні дні не було жодної помилки! – підкреслив глава УЄФА.

За його словами, після ідеально організованого фіналу Ліги чемпіонів, як мінімум половина уболівальників знову повернуться до Києва.

– Спасибі за все! Дякую за гостинність. Я впевнений в тому, що як мінімум половина уболівальників знову повернуться до Києва. Якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги чемпіонів, він зможе організувати абсолютно будь-яку подію. Ви точно зможете! – констатував Олександр Чеферін.

Нагадаємо, в суботу, 26 травня, в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів – 2018. До нього в місті були підготовлені фан-зони і точки збору уболівальників, організовано їх підвезення і безпечне переміщення, а також проведено ряд розважальних заходів.

За словами Віталія Кличка, вболівальники також оцінили рівень підготовки столиці.

– Перед матчем я мав можливість поговорити з фанатами і чув від них тільки позитивні відгуки. Вболівальники і Ліверпуля, і Реала розповідали, що приємно вражені Києвом, його красою і тією атмосферою, яка панує в місті, – заявив Кличко.

Відзначимо, згідно з інформацією Київської міської державної адміністрації, всього в столиці на період проведення фіналів Ліги чемпіонів приїхало понад 50 тис. уболівальників з різних країн.