Миротворці, реформи та Північний потік-2. Про що говорили Порошенко та Штайнмайєр

Президент України Петро Порошенко та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дали спільну прес-конференцію, під час якої обговорили місію ООН на Донбасі, переговори в Нормандському форматі, реформи в Україні, а також Північний потік-2 та звільнення заручників.

У вівторок, 29 травня, президент України Петро Порошенко та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дали спільну прес-конференцію у Києві. Факти ICTV зібрали ключові тези заяв.

Миротворці ООН на Донбасі

Миротворча місія ООН на Донбасі могла б сприяти реалізації Мінських угод, переконаний Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він також зазначив, що альтернативи Мінським угодами поки немає і потрібно йти шляхом їх реалізації.

– Просуваємося поступово, повільно, але потрібно просуватися далі. Для цього потрібні переговори, розмови, в тому числі і по (Миротворчій. – Ред.) місії ООН, – додав президент Німеччини.

Звільнення заручників

Україна наполягає на якомога швидшому звільненні всіх заручників, утримуваних як на тимчасово окупованій території, так і в Росії.

– Ми заявляємо про необхідність якомога швидшого звільнення як військовослужбовців, українських активістів на окупованій території, так і політичних в’язнів, які утримуються в окупованому Криму, в тюрмах Російської Федерації.

Включно з Сєнцовим, включно з Сущенком, включно з Володимиром Балухом і багатьма іншими політичними в’язнями, які на сьогоднішній день знаходяться у тюрмах, бо вони відмовилися здавати український паспорт і приймати російське громадянство, – зазначив Петро Порошенко.

Нормандський формат

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розраховує на активізацію переговорів у Нормандському форматі.

На його думку, існування Нормандського формату як переговорного майданчика саме по собі важливо для запобігання подальшої ескалації на Донбасі та пошуку ідей для повної реалізації Мінських угод.

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Реформи в Україні

Німеччина продовжує підтримувати процес української трансформації та українських реформ.

– Реформи проводити нелегко – це досить довгий шлях, важкий шлях, і треба створювати нові інституції та необхідно, щоб цей процес продовжився послідовно далі. Особлива німецька зацікавленість полягає у тому, щоб цей процес реформ тривав, в тому числі і в плані боротьби з корупцією, – зазначив Штайнмайер.

Північний потік-2

Президент Німеччини назвав безпідставними побоювання України щодо припинення транзиту газу по її території після будівництва Північного потоку-2.

Штайнмаєр зауважив, що Німеччина докладає зусиль для забезпечення транзиту природного газу через Україну, і для цього тривають переговори.

– Вони проходять не тільки між Німеччиною та Україною, але також і з Європейським Союзом, і, я сподіваюся, що ці переговори принесуть результати в найближчому майбутньому, – зазначив він.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що запуск Північного потоку-2 поставить Україну у вразливе політичне становище.

Фото: АП