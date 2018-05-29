На Донбасі бойовики відкрили вогонь по представникам місії ОБСЄ

Бойовики на Донбасі обстріляли спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під Торецьком Донецької області.

Про це повідомила прес-служба Операції об’єднаних сил в Facebook.

– Сьогодні, 29 травня, противник у черговий раз грубо порушив міжнародні угоди, відкривши вогонь по представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, – говориться в повідомленні.

У районі населеного пункту Неліпівка, поблизу Торецька представники ОБСЄ здійснювали запуск безпілотного літального апарату для моніторингу місцевості. Близько 11.35, під час запуску, стався розрив міни на відстані близько 250 метрів від автомобіля ОБСЄ.

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За попередньою інформацією постраждалих немає. Також встановлено, що обстріл вівся з житлових кварталів Горлівки.

– Командування Об’єднаних сил наголошує, що не відкривали вогонь по населеним пунктам, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня біля авто представників ОБСЄ також стався вибух.