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Не міг у крісло сісти: у Києві п’яні лікарі приймали пацієнтів – ЗМІ

Медики лікарні №4 Солом’янського району Києва нібито приймали хворих у стані алкогольного сп’яніння. 

Про це повідомляє dtp.kiev.ua, посилаючись на слова матері хворої 20-річної дівчини.

28 травня дівчина із кровотечею звернулася до лікарні. Як стверджує сама пацієнтка та її мама, на прохання одягнути рукавички для огляду п’яний лікар заявив: “Йди геть звідси”. Інший лікар, за словами дівчини, не міг навіть у крісло сісти.

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Крім того, на місце інциденту викликали поліцію. Після цього лікарі зробили УЗД пацієнтці. Обстеження виявило наявність кісти, яку слід оперувати.

Нагадаємо, раніше у соцмережах скаржилися на охоронців столичного ТРЦ, які нібито побили підлітків.

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