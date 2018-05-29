Окупанти в Криму хочуть безвіз і придумали свою схему

В анексованому Росією Криму, щоб обійти санкції хочуть ввести безвізовий режим для іноземців, які захочуть приїхати на лікування в санаторії і на курорти півострова.

Про це заявив “радника голови” Криму Сергій Стрельбицький, передає Коммерсант.

Зазначено, що для цього знадобиться підтвердження, що іноземець приїхав саме на лікування.

Для більш тривалого лікування в Криму окупанти запропонували створити медичні візи.

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– Вони повинні видаватися за спрощеною схемою, без зволікань. Шість місяців буде достатньо для всіх медичних процедур, включаючи реабілітацію. Така можливість є в Японії, в інших розвинених країнах – і пора її вводити у нас, – заявив Стрельбицький.

Так звана влада сподіватися, що це допоможе обійти санкції.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилися фото порожніх пляжів в окупованому Росією Криму перед початком туристичного сезону.