ООС: чергове загострення на Донбасі, багато поранених

За добу окупанти 37 разів порушували режим тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил, з них 9 разів застосовуючи міномети калібру 82 та 120 мм. На жаль, шістьох наших військових поранено.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку. Також в районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка друга, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на ворожі обстріли з мінометів та стрілецького озброєння підрозділи ООС відповідали вогнем.

Окупанти також тричі порушили норми міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення.

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– Так, близько 5.00 години ранку окупанти обстріляли з гранатомету населений пункт Чермалик. Близько 11.40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл із міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15.00 терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю, – уточнили в штабі.

Також, за даними розвідки, трьох окупантів знищено та пятьох поранено.

Раніше Факти ICTV писали, що житель прифронтового села Південного поблизу свого дому наступив на вибуховий пристрій.