Паніка у рядах бойовиків: сили ООС оточують з трьох сторін

Українські військові ООС з трьох сторін оточують важливі для бойовиків населені пункти. Це викликає істерику в рядах супротивника, але зараз він навряд чи здатний до масштабного наступу.

Про це у коментарі Апострофу заявив народний депутат, координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук.

За його словами, бойовики активізувалися у районі Горлівки, Докучаєвська і на захід від Донецька.

– Важко сказати, наскільки ще зросте градус напруги. Треба розуміти, що якщо брати нинішню конфігурацію окупаційних формувань і тих формувань ЗСУ, які задіяні на стороні ООС, то у бойовиків немає особливих шансів на якусь масштабну наступальну операцію оперативно-тактичного рівня. Вони тільки і можуть, що кошмарити, стріляючи не тільки по позиціях ВСУ, а й по цивільних об’єктах, – вважає Тимчук.

Він зазначив, що противник реагує на дії сил ООС поширенням панічних чуток про те, що Горлівку “зливають” ВСУ, “але цим і обмежиться”.

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– Бойовики зараз розповідають, що ВСУ пішли в масштабний танковий наступ, а “доблесні ополченці” знищили десятки одиниць української бронетехніки, купу особового складу і так далі. Тобто вони намагаються як заднім числом зміцнити бойовий дух своїх збройних формувань, так і попередити паніку серед цивільного населення, – розповів експерт.

До слова, за добу окупанти 37 разів порушували режим тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил. На жаль, шістьох наших військових поранено.