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Погода в Україні на сьогодні, 29 травня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується суха та сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, літня спека буде скрізь.

Середня температура по країні складе +28 градусів.

Читайте: Прогноз на літо: в якому місяці буде найбільше дощів

Дещо прохолодніше – до +24 – лише на сході та у Сумській області.

Раніше синоптики прогнозували значне потепління з 28 травня.

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