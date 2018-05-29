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Рада ЄС затвердила виділення Україні €1 млрд

Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі €1 млрд.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Нова програма передбачає виплату Україні двох траншів – кожен у розмірі €500 млн.

Тепер рішення повинні затвердити на сесії Європарламенту.

Читайте: Саміт Україна-ЄС: дата та три головні питання

До слова, у квітні глава Мінфіну та віце-президент Єврокомісії обговорили питання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для України та умови для виділення траншу.

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