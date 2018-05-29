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Сховища газу в Україні заповнені на третину

Запаси газу в підземних сховищах України збільшилися до третини їх ємності.

Газ Україна

Станом на 27 травня наповненість газосховищ становила 30%, що дорівнює 9,4 млрд куб. м, повідомляє Укргазтранс.

Загальна ємність сховищ становить понад 31 млрд куб. м.

Загалом на території України розташовані 13 підземних сховищ газу, одне з яких знаходиться в окупованому Криму.

Читайте: Путін не готовий відмовитися від транзиту газу через Україну

Факти ICTV вже писали, як зміняться ціни та тарифи в Україні з 1 червня.

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