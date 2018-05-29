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Штайнмаєр озвучив долю транзиту газу через Україну

Штайнмаєр назвав безпідставними побоювання України щодо припинення транзиту газу по її території після будівництва Північного потоку-2.

– Занепокоєння з боку України, що вона перестане бути транзитером у майбутньому, я думаю, це безпідставні переживання, – заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Німеччина докладає зусиль для забезпечення транзиту природного газу через Україну, і для цього проводяться переговори.

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– Вони відбуваються не лише між Німеччиною і Україною, а також і з Європейським Союзом, і я сподіваюся, що ці переговори дадуть результати в найближчому майбутньому, – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр дали спільну прес-конференцію, під час якої обговорили місію ООН на Донбасі, переговори в Нормандському форматі, реформи в Україні, а також Північний потік-2 та звільнення заручників.

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