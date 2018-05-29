Спека до +29: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

Протягом поточного тижня в Україні буде спекотно – без суттєвих опадів.
Такий прогноз погоди в ефірі Еспресо.TV озвучила синоптик Наталя Діденко.
– Над нами антициклон – зона високого атмосферного тиску. Це означає суху ясну погоду. А ось у Західній і Південній Європі розташувався циклон, який періодично поливає територію дощами, гримлять грози, контрастна температура повітря, – розповіла вона.
За її словами, у нас також траплятимуться невеликі дощі, але вони не пов’язані з циклоном над Європою.
29-30 травня Діденко прогнозує в Україні +24 +29, на сході свіжіше: +22 +25, у південній частині можливий поривчастий вітер.
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– Упродовж тижня температура повітря в Україні буде високою – до спеки, суттєвих дощів поки що не видно, – зазначила синоптик.
Прогноз на тиждень від Укргідрометцентру
У середу, 30 травня, скрізь сухо та сонячно.
Найбільша спека на Закарпатті та півдні країни – до +28, на заході та у центрі +27, на сході +26.
У північних областях температура різнитиметься: від +25 до +27.
У Київі сухо, вночі 13-15, а вдень 26-28 вище нуля.
На четвер, 31 травня, синоптики обіцяють посилення спеки, на півночі можливий невеликий дощ.
У південних областях температура повітря підніметься до +29, на один-два градуси стане тепліше і в інших регіонах.
У столиці прогнозують дощ, температура не зміниться.
Перший день літа, 1 червня, принесе дощі з грозами на всій території України.
На півдні 29-градусна спека збережеться, а ось на півночі буде прохолодно – місцями лише +18, на решті території в середньому +24.
У Києві дощ, вночі 13-15, вдень 19-21 градус тепла.
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