Спека до +29: погода в Україні на тиждень (КАРТА)

Протягом поточного тижня в Україні буде спекотно – без суттєвих опадів.

Такий прогноз погоди в ефірі Еспресо.TV озвучила синоптик Наталя Діденко.

– Над нами антициклон – зона високого атмосферного тиску. Це означає суху ясну погоду. А ось у Західній і Південній Європі розташувався циклон, який періодично поливає територію дощами, гримлять грози, контрастна температура повітря, – розповіла вона.

За її словами, у нас також траплятимуться невеликі дощі, але вони не пов’язані з циклоном над Європою.

29-30 травня Діденко прогнозує в Україні +24 +29, на сході свіжіше: +22 +25, у південній частині можливий поривчастий вітер.

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– Упродовж тижня температура повітря в Україні буде високою – до спеки, суттєвих дощів поки що не видно, – зазначила синоптик.

Прогноз на тиждень від Укргідрометцентру

У середу, 30 травня, скрізь сухо та сонячно.

Найбільша спека на Закарпатті та півдні країни – до +28, на заході та у центрі +27, на сході +26.

У північних областях температура різнитиметься: від +25 до +27.

У Київі сухо, вночі 13-15, а вдень 26-28 вище нуля.

На четвер, 31 травня, синоптики обіцяють посилення спеки, на півночі можливий невеликий дощ.

У південних областях температура повітря підніметься до +29, на один-два градуси стане тепліше і в інших регіонах.

У столиці прогнозують дощ, температура не зміниться.

Перший день літа, 1 червня, принесе дощі з грозами на всій території України.

На півдні 29-градусна спека збережеться, а ось на півночі буде прохолодно – місцями лише +18, на решті території в середньому +24.

У Києві дощ, вночі 13-15, вдень 19-21 градус тепла.

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