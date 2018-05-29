Україна в НАТО: Парламентська асамблея Альянсу дає надію

Члени НАТО повинні підтримати надії Грузії та України на вступ до Альянсу.
Про це йдеться у підсумковій декларації весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка 28 травня завершилася у Варшаві.
У документі також міститься заклик дати Боснії і Герцеговині план реформ із підготовки її до членства у НАТО.
При цьому головними загрозами були названі Росія і тероризм. Члени ПА НАТО вважають, що необхідно протистояти і протидіяти політиці Москви, спрямованій на дестабілізацію в країнах, які є союзниками і сусідами членів Альянсу.
Читайте: НАТО чекає від України дій – Помпео
До слова, генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що двері НАТО відчинені для України, проте прийняття країни буде політичним рішенням.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+