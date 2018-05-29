Україна в НАТО: Парламентська асамблея Альянсу дає надію

Члени НАТО повинні підтримати надії Грузії та України на вступ до Альянсу.

Про це йдеться у підсумковій декларації весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка 28 травня завершилася у Варшаві.

У документі також міститься заклик дати Боснії і Герцеговині план реформ із підготовки її до членства у НАТО.

При цьому головними загрозами були названі Росія і тероризм. Члени ПА НАТО вважають, що необхідно протистояти і протидіяти політиці Москви, спрямованій на дестабілізацію в країнах, які є союзниками і сусідами членів Альянсу.

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До слова, генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що двері НАТО відчинені для України, проте прийняття країни буде політичним рішенням.