В ООН назвали умову миттєвого припинення війни на Донбасі

Для завершення конфлікту на сході України не вистачає лише готовності Росії припинити підтримку бойовиків.
Про це йдеться в публікації Постійного представництва України при ООН у Twitter.
– Єдине, чого не вистачає – це готовності Росії припинити підтримку і постачання зброї, боєприпасів, людей та грошей. Щойно Росія на це погодиться, конфлікт на Донбасі миттєво припиниться, – висловив думку постпред України в ООН Володимир Єльченко в ефірі Голосу Америки.
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Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер констатує фазу гарячої війни на Донбасі.
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