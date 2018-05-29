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В ООН назвали умову миттєвого припинення війни на Донбасі

Для завершення конфлікту на сході України не вистачає лише готовності Росії припинити підтримку бойовиків.

Про це йдеться в публікації Постійного представництва України при ООН у Twitter.

– Єдине, чого не вистачає – це готовності Росії припинити підтримку і постачання зброї, боєприпасів, людей та грошей. Щойно Росія на це погодиться, конфлікт на Донбасі миттєво припиниться, – висловив думку постпред України в ООН Володимир Єльченко в ефірі Голосу Америки.

Читайте: ООС: чергове загострення на Донбасі, багато поранених

Нагадаємо, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер констатує фазу гарячої війни на Донбасі.

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