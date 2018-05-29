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Вбивство Аркадія Бабченка – реакція мережі

У Києві стріляли у відомого журналіста Аркадія Бабченка, він помер у кареті швидкої допомоги. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на вбивство журналіста.

Вбивство Аркадія Бабченка

У Києві стріляли в журналіста Аркадія Бабченка. Надзвичайна подія сталася в його квартирі.

Дружина Бабченка почула постріли, а коли вийшла з ванни, побачила чоловіка у крові.

Аркадій Бабченко помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги.

Читайте: Вбивство Аркадія Бабченка: що відомо про журналіста та зв’язок із РФ

Факти ICTV зібрали реакцію мережі на вбивство Аркадія Бабченка.

До слова, всі блоги Аркадія Бабченка на Фактах ICTV можна почитати тут.

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