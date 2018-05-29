Вікіпедія платитиме авторам україномовних статей – чому і скільки

Інтернет-енциклопедія Вікіпедія оголошує конкурс україномовних статей на музичну тематику Вікі любить музику. Переможці отримають цінні призи.

Вікі любить музику — це конкурс, метою якого є створення і покращення статей в Українській Вікіпедії на музичну тематику, повідомляє прес-служба порталу.

Організатором є громадська організація Вікімедіа Україна.

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На сайті опублікований перелік вимог до статей та заборони, порушники яких будуть дискваліфіковані.

Переможцями конкурсу стануть два користувача, які наберуть в підсумку найвищий загальний бал в межах групи і отримають приз на суму 5 тис. гривень. Також будуть оголошені додаткові номінації, переможці яких теж отримають цінні призи.

Конкурс триває з 1 по 30 червня 2018 року включно.

Раніше Факти ICTV писали, що у день створення “Малоросії” з’явилася сторінка на Вікіпедії про неї. Однак, пізніше статтю видалили з причин “створена для вандалізму” і “немає доказів енциклопедичної значимості”.