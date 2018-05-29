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Вихідні в червні. Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль

У червні 2018 в Україні буде 10 святкових і вихідних днів. Коли українці відпочиватимуть чотири дні поспіль, розкажуть Факти ICTV.

День Конституції (28 червня) у 2018 році припадає на четвер.

Раніше Кабмін рекомендував перенести робочий день із п’ятниці (29 червня) на суботу (23 червня).

Відтак українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – 28, 29, 30 та 31 червня.

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Решта вихідних у червні будуть стандартними.

Разом із тим, через перенесення робочого дня на суботу (23 червня) у передостаній тиждень місяця буде шість робочих днів поспіль.

До слова, в серпні також чекатимуть довгі вихідні – українці відпочиватимуть три дні поспіль.

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